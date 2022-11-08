Уряд звільнив від ПДВ та ввізного мита товари, «важливі для опалювального сезону» – Шмигаль

Уряд звільнив від сплати податку на додану вартість (ПДВ) та ввізного мита генератори товари, які застосовуються в період опалювального сезону, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні Кабінет міністрів затвердить постанову, завдяки якій від сплати ПДВ та ввізного мита буде звільнено важливі для проходження цього опалювального сезону товари», – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, йдеться про газогенератори, електричні двигуни і генератори, електрогенераторні установки та обертальні електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла.

«Це важливо, щоб зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом та теплом, задовольнити попит населення та зменшити ціни на відповідну продукцію», – додав прем’єр.

Також він зазначив, що майже 60% всіх об’єктів по країні вже підключені до тепла.

Сьогодні ж Україна розпочала сезон відбору газу з підземних сховищ.