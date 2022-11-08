В ОП розповіли, як влада готується до можливого повного блекауту

Українська влада розглядає всі, «у тому числі й найбільш песимістичні сценарії» розвитку ситуації на тлі обстрілів Росією критичної інфраструктури в Україні, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

При цьому, він наголосив, що заявляти зараз про масштабну евакуацію людей «трошки дивнувато».

«Безумовно, варто бути (готовим – ред.). Але якщо ти кажеш, що ти три мільйони будеш забирати з великого міста, то тоді, певно, треба говорити про логістичні завдання далі. Куди три мільйони людей будуть відправлятися, яким чином будуть відправлятися, чи є вже домовленості, наприклад, з залізницею, чи є міста, куди ми будемо відправляти і таке інше», – сказав радник голови ОП.

За його словами, повідомлення про підготовку до можливої евакуації людей із Києва на випадок зникнення світла, тепла і води «виглядає, скоріше, саме як просто заява для того, щоб трошки, знаєте, налякати людей».

«Безумовно, ми розглядаємо будь-які сценарії. Держава для того й існує, щоб в тому числі максимально песимістичні сценарії розглядати. Так? У тому числі якщо буде повний блекаут по всій країні. Безумовно, розглядаємо. Але перш за все держава працює над тим, щоб не було, щоб були компенсаторні механізми, щоб проводити ремонти, щоб можна було забезпечити опалення чи водопостачання в будь-якому випадку, щоб були альтернативи», – сказав Подоляк.

Він повторив, що взимку перевезти три мільйони – «це дуже і дуже тяжко логістично».

«Якщо ми готові це зробити, будемо готові. Але не треба просто так виходити і казати: якщо буде повний блекаут, то будемо усіх евакуювати», – додав радник голови ОП.

Минулого тижня видання The New York Times із посиланням на директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука написало, що в українській столиці влада готується до можливої евакуації всіх трьох мільйонів жителів у випадку повного вимкнення електроенергії через російські удари.

Згодом, як повідомили у КМДА, Ткачук заперечив інформацію, поширену в ЗМІ, але уточнив, що в рамках підготовки системи цивільного захисту міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації.

Раніше мер столиці Віталій Кличко, місцева влада не виключає, що Київ може повністю залишитися без світла, води та зв’язку через удари російських військ.

«Ми робимо все, щоб цього (повного блекауту - ред.) не сталося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися», ‒ заявив мер.

За його словами, зараз у Києві вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також було обладнано пункти обігріву. При цьому очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.

Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні вимкнення електроенергії.

Під час останньої російської масованої атаки – 31 жовтня – у Києві не було влучань російських ракет, але удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання міста.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».