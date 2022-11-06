У Києві готуються до можливої евакуації всіх жителів у випадку повного блекауту – влада

У Києві влада готується до можливої евакуації всіх трьох мільйонів жителів у випадку повного вимкнення електроенергії через російські удари, пише видання The New York Times із посиланням на директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука.

«Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю нашу електроенергетичну систему», – сказав Ткачук.

За його словами, офіційним особам у столиці України повідомили, що вони, ймовірно, отримають повідомлення принаймні за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі збою. Якщо дійде до цього, сказав Ткачук, «ми почнемо інформувати людей і просити їх виїхати».

«Якщо не буде електроенергії, не буде ні води, ні каналізації, – додав він. – Тому наразі уряд і міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи енергопостачання».

Водночас, за словами чиновника, наразі ситуація є керованою.

Як напередодні заявив мер столиці Віталій Кличко, місцева влада не виключає, що Київ може повністю залишитися без світла, води та зв’язку через удари російських військ.

«Ми робимо все, щоб цього (повного блекауту - ред.) не сталося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися», ‒ заявив мер.

За його словами, зараз у Києві вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також було обладнано пункти обігріву. При цьому очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.

Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні вимкнення електроенергії.

Під час останньої російської масованої атаки – 31 жовтня – у Києві не було влучань російських ракет, але удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання міста.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».