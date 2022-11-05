«Руки не опускатимемо»: Кличко розповів, чи загрожує Києву повний блекаут

Місцева влада не виключає, що Київ може повністю залишитися без світла, води та зв’язку через удари російських військ, повідомив в ефірі телемарафону мер столиці Віталій Кличко 5 листопада.

«Ми робимо все, щоб цього (повного блекауту - ред.) не сталося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися», ‒ заявив мер.

За його словами, зараз у Києві вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також було обладнано пункти обігріву. При цьому очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.

«Ми готові до різних сценаріїв, руки ми не опускатимемо», ‒ резюмував Кличко.

Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.

Під час останньої російської масованої атаки – 31 жовтня – у Києві не було влучань російських ракет, але удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання міста.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».