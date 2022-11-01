«Зробимо все, щоб дати людям електрику й тепло цієї зими» – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що влада зробить все, щоб цієї зими забезпечити українців електрикою та теплом.

«Ми зробимо все, щоб дати людям електрику й тепло цієї зими. Але ми маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя. Вони не зважають на видатки на енерготерор. Якщо поглянути на ціну лише вчорашнього російського удару, то застосовані ракети й дрони коштували Росії в еквіваленті понад 2 млн 300 тис середніх російських пенсій за віком. І це один удар», – сказав Зеленський у відеозверненні.

За його словами, для всіх споживачів в Україні відновлено технічну можливість водопостачання. Для більшості також і технічну можливість постачання електрики.

«Стабілізаційні відключення тривають у девʼяти регіонах України. Енергетики й місцева влада роблять усе, щоб скоротити час відключень», – повідомив Зеленський.

31 жовтня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

31 жовтня у Києві не було влучань російських ракет, але удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання міста. Кличко заявляв, що 80% споживачів залишилися без водопостачання. Вранці 1 листопада мер столиці повідомив, що постачання води та електрики в місті відновили.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.