Київ потрапив у фінал нагороди World Smart City – Кличко

Столиця України потрапила до переліку фіналістів World Smart City Awards, повідомив міський голова Віталій Кличко 4 листопада.

За його словами, Київ «претендує на звання «найрозумнішого» міста у світі».

«World Smart City Awards – одна з найпрестижніших премій у світі, якою відзначають інноваційні міста та проекти. Вперше в історії українське місто претендує на головну нагороду», – заявив він.

Кличко вказав на те, що цього року подія отримала заявки від міст у понад 60 країнах світу.

Читайте також: Обсерваторія Срезневського зафіксувала рекордну кількість опадів за добу в Києві

Сайт World Smart City відзначає проєкт «Київ Цифровий» за «стійкість в умовах облоги».

«Чинячи опір дедалі більшому тиску російської облоги, київська міська влада демонструє, як цифрові технології допомагають містам залишатися стійкими із фокусом на публічну безпеку та сталу, мультимодальну систему мобільності, водночас плануючи забезпечити 100% адміністративних послуг онлайн до 2030 року», – заявляють оргаінзатори.

Конгрес Smart City Expo World є міжнародною подією, присвяченою розвитку міст. Він проводиться в Барселоні з 2011 року. Цього року з’їзд триватиме з 15 по 17 листопада.