Обсерваторія Срезневського зафіксувала рекордну кількість опадів за добу в Києві

За добу 3 листопада в Києві випала рекордна добова кількість опадів, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського на основі спостережень своєї метеостанції.

«3 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 17 міліметрів, що на 1,3 міліметра більше, ніж попередній рекорд 1995 року, коли випало 15,7 міліметра опадів», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Укргідрометцентр попереджав, що злива в Києві до кінця доби 3 листопада може сягнути 1 рівня небезпеки.