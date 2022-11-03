ЮНЕСКО: третина льодовиків у світі розтане до 2050 року

Нові дані, опубліковані 3 листопада ЮНЕСКО, структурою ООН з питань освіти, науки і культури, свідчать про прискорене танення льодовиків на об’єктах всесвітньої спадщини, причому льодовики на третині цих об’єктів зникнуть до 2050 року.

Але інші дві третини ще можна врятувати, якщо підвищення глобальної температури не перевищить 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним періодом, наголошують в ЮНЕСКО.

«Цей звіт є закликом до дії. Лише швидке зниження рівня викидів CO2 може врятувати льодовики і виняткове біорізноманіття, яке залежить від них. COP27 (конференція з питань клімату – ред.) відіграватиме вирішальну роль у пошуку рішень цієї проблеми. ЮНЕСКО має намір підтримувати держави в досягненні цієї мети», – заявила генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Окрім різкого скорочення викидів вуглецю, ЮНЕСКО виступає за створення міжнародного фонду моніторингу і збереження льодовиків. Такий фонд підтримуватиме комплексні дослідження, сприятиме мережам обміну між усіма зацікавленими сторонами та впроваджуватиме заходи раннього попередження і зменшення ризику стихійних лих.

Половина людства прямо чи опосередковано залежить від льодовиків як джерела води для домашнього використання, сільського господарства та електроенергії. Льодовики також є опорою біорізноманіття, живлячи багато екосистем, наголошують в ЮНЕСКО.

Саміт з клімату пройде в Єгипті з 6 до 18 листопада.