Зеленський: на ескалацію російських атак світ відповідає новою допомогою Україні

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що ескалація російських ракетних ударів призвела лише до того, що світ відповідає новою допомогою Україні.



«Отримали й нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону. Захист українського неба, звісно, не стовідсотковий, але поступово ми рухаємося до нашої мети. Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного й дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає – відповідає новою допомогою Україні. Ми зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналось якнайбільше країн», – сказав він у своєму щоденному відеозверненні.

7 листопада міністр оборони Олексій Резніков повідомив про отримання Україною нових систем протиповітряної оборони – NASAMS і Aspide.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

Під час останньої масованої атаки – 31 жовтня – Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.