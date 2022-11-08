«Укренерго»: у Києві і 7 областях діють аварійні вимкнення світла, по всій Україні – планові

У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях від ранку 8 листопада застосовані аварійні вимкнення електроенергії, повідомили в національній енергетичній компанії «Укренерго».

«Додаткові обмеження споживання необхідні тому, що через похолодання зростає споживання електроенергії, що приводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. Виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що трапились через обстріли ворога», – пояснили у компанії.

В «Укренерго» також повідомили, що планові графіки погодинних вимкнень впродовж доби діють по всій території України.

«Більш точну інформацію по відключеннях саме в вашому регіоні має надати місцевий оператор розподільчих мереж (обленерго). Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Будь ласка, не забувайте про необхідність заощадливо споживати електроенергію! Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей», – наголосили в компанії.

Напередодні ввечері в «Укренерго» повідомляли, що 8 листопада застосовуватимуть планові графіки відключень електроенергії у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях, а про планові вимкнення по всій Україні не інформували.

Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це періодично вимикають електроенергію.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».​