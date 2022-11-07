«Укренерго»: в Києві та семи областях завтра будуть планові відключення електрики

У національній енергетичній компанії «Укренерго» заявили, що завтра, 8 листопада, застосовуватимуть планові графіки відключень електроенергії у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Про це повідомила пресслужба компанії у фейсбуці.



Застосування графіків аварійних відключень поки що не планується.

Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій, пояснюють у компанії.

«Укренерго» вкотре закликає дотримуватися ощадливого споживання електроенергії та не вмикати одночасно в мережу кілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це проводяться періодичні відключення електроенергії.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».​