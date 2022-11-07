У «ДТЕК» повідомили, скільки ще можуть тривати екстрені відключення в Києві та області

Аварійні відключення в Україні триватимуть «ще певний час» – про це виконавчий директор «ДТЕК» Дмитро Сахарук розповів у ефірі каналу «Київ» 7 листопада.

«Ми працюємо разом з іншими колегами по цеху, щоб відновити нормальне електроживлення столиці і регіону. Так, є ще певна робота, яку потрібно зробити, дуже хочеться, щоб ми її завершили поскоріше», – заявив він.

Сахарук закликав киян готуватися до того, що екстрені відключення будуть діяти на додачу до тих, які відбуваються за графіком «ДТЕК»:

«Це для того, щоб збалансувати попит і пропозицію на електроенергію в столиці. Це триватиме доти, доки не з’явиться додаткова генерація в місті або ж можливість передати більше електроенергії з-поза меж столиці. І над одним, і над іншим зараз енергетики працюють».

Читайте також: Кличко: у Києві збільшилася кількість помешкань, у яких немає електрики

Сахарук вказав на те, що споживання зросло, але пояснив це зниженням температури. Крім того, в регіонах, де працюють відключення за графіком, споживання очікувано зростає в ті години, коли знеструмлення не планується.

Голова компанії додав, що в центральній та північній частині України, зокрема, в Києві та області, є великий дефіцит електроенергії, який і спричиняє аварійні відключення поза графіком.

Ця ситуація триватиме, доки не будуть відремонтовані лінії та інша інфраструктура для передачі електроенергії в Київ та створення доданих генеруючих потужностей.

«Давайте так – якщо не буде нових обстрілів і руйнувань, то відремонтувати все можна найближчим часом. Давайте скажемо, протягом наступних двох тижнів», – сказав він.

При цьому Сахарук припускає, що «ДТЕК» зможе надавати електроенергії за графіком у найближчу добу чи дві.

«Це те, що ми можемо зробити в найближчий час. Якщо говорити про припинення відключення світла за графіком, то це довше, тому що там значний обсяг робіт потрібно зробити», – додав голова компанії.

31 жовтня Росія знову завдала масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

31 жовтня у Києві не було влучань російських ракет, але удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання міста. Кличко заявляв, що 80% споживачів залишилися без водопостачання.