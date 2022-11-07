МОН: під час енергетичної кризи велика роль в опануванні освітнього процесу дітьми відводиться батькам

Під час енергетичної кризи велика роль в опануванні освітнього процесу дітьми відводиться батькам. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону зазначив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

«Велика роль у опануванні освітнього процесу у рамках таких відключень і енергетичної кризи відводиться батькам. Оскільки сьогодні, щоб дитина встигала опановувати свою програму, велика роль батьків у тому, щоб займатися з дітьми. Сьогодні батьки на це ідуть, незважаючи на власну зайнятість, але дитина – перш за все», – наголосив він.

За словами міністра, наразі МОН спільно з Міністерством енергетики працює над тим, щоб створити чіткі графіки відключень електроенергії і саме під них підлаштувати освітній процес.

«У багатьох школах ми сьогодні переходимо на змінність навчання, враховуючи графіки відключень: старша школа – друга зміна, молодша – перша. Посунули дещо графіки навчального процесу: не з 8-ї, а з 9-ї ранку (в залежності, від графіків відключень)», – уточнив міністр.

Як додав Шкарлет, наразі МОН також працює над тим, аби зробити більшість підручників та навчальних матеріалів доступними для ознайомлення навіть в умовах відсутності електроенергії.

«Ми сьогодні дуже багато зробили деяких інтерактивних додатків, які не вимагають інтернету і в онлайн режимі на гаджетах можуть використовуватись для опанування тієї чи іншої освітньої програми», – зазначив міністр.

1 листопада очільник МОН наголосив, що «ніхто не буде примушувати батьків та дітей до очного навчання у тих закладах освіти, де немає світла або тепла».

Загалом, станом на 1 листопада, за даними МОН, понад 93 відсотки навчальних закладів по всій Україні були готові до опалювального сезону.