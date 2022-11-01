У МОН пояснили, як учні після навчання за кордоном можуть повернутись до українських шкіл

У Міністерстві освіти та науки озвучили інструкцію, як учні після навчання за кордоном можуть повернутись до українських шкіл.

«Якщо дитина, наприклад, завершила 1-2-й клас і хоче перейти до на в Україну в 3-й, то вона буде зарахована до третього класу. Їй необхідно буде лише пройти оцінювання стосовно тих предметів, які вона не вивчала за кордоном (тобто українська мова, українська література), в залежності від рівня того класу, в який вона буде повертатися в Україні», – зазначив в ефірі загальнонаціонального телемарафону заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

Щодо учнів середньої та старшої школи, то, за його словами, для повернення до українських навчальних закладів такі діти повинні будуть скласти або державну підсумкову атестацію (якщо це 9-11 клас), або річне оцінювання (якщо це середня школа).

Загалом, за словами Вітренка, що жодних проблем із прийняттям таких дітей до українських шкіл «не має бути».

«Ми розіслали інструктивні листи, які є дуже жорсткими. По-друге, ми в постійному контакті з начальниками обласних управлінь освіти. Тому ця робота не зупиняється і жодних проблем не має бути. Якщо ж вони все-таки виникнуть, то потрібно звертатись до місцевого управління освіти. А якщо там не допоможуть, то до нас (МОН – ред.)», – зазначив Вітренко.

1 листопада міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що заклади освіти по всій Україні в середньому готові до опалювального сезону на понад 93 відсотки.