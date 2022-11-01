Під приводом осінніх канікул армія РФ намагається депортувати дітей з Мелітополя – мер

Під приводом осінніх канікул армія РФ намагається депортувати дітей з Мелітополя. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону 1 листопада заявив мер міста Іван Федоров.

«Від учора у місті Мелітополь оголосили канікули, і наших дітей вони намагаються вивезти до Криму, Краснодара або ж інших регіонів РФ. Таку практику вони вже застосовували на інших тимчасово окупованих територіях. Наприклад, вивезли 300 дітей з Енергодара, Камʼянки і на сьогодні не повернули їх, а лише прийшли попросили у батьків зимові речі, тому що не збираються скоро повертати цих дітей», – зазначив мер Мелітополя.

З огляду на російську окупацію міста, а також бойові дії редакція Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з інших незалежних джерел.

20 жовтня уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявила, що понад 8700 українських дітей уже примусово депортовані до Росії. За її словами, їх розселяють по всій території Росії, щоб було якомога складніше знайти.