Дитяча омбудсмен Росії забрала викрадену в Україні дитину. МЗС просить порушити справу

Міністерство закордонних справ України просить правоохоронні органи порушити провадження проти громадянки Росії Марії Львової-Бєлової, яка заявила, що «всиновила» вивезену з Маріуполя дитину.

«Вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України до Росії та подальше їхнє всиновлення з боку російських громадян грубо порушують законодавство України, а також Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, і Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року. На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС України ініціює перед правоохоронними органами України відкриття справи проти російської громадянки Львової-Бєлової, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення», – ідеться в повідомленні.

Уповноважена при президенті Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова 26 жовтня заявила, що «всиновила» вивезеного з Маріуполя хлопчика. Також, за її словами, 350 сиріт із Донбасу «вже влаштовані в прийомні сімʼї в 16 регіонах Росії».