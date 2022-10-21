Із Херсонського дитбудинку російські військові вивезли майже пів сотні дітей – ОВА

Російські військові 21 жовтня вивезли із Херсонського дитбудинку 46 дітей віком до п’яти років, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Сьогодні окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Це діти до 5 років. Загарбники називають викрадення дітей «евакуацією», повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

За його даними, по факту скероване відповідне звернення до Херсонської обласної прокуратури.

«Маленькі українці, які незаконно утримуються росіянами, повинні якнайшвидше повернутися на українську територію», – зазначив Янушевич.

Напередодні уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук повідомила, що на сьогодні щонайменше8 709 дітей депортовані примусово до Росії.