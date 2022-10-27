Освітяни, які раніше пішли на співпрацю з РФ, тікають зі шкіл Мелітополя – Федоров

Освітяни у Мелітополі, які раніше пішли на співпрацю з російськими окупаційними військами, тікають зі шкіл, заявляє мер міста Іван Федоров.

«Так, в 13-ій школі промивати дітям мозок російською пропагандою вже нікому: звільнилися майже всі горе-«освітяни». В інших закладах в окупантів тотальна нестача кадрів. Настільки, що в 16-ій школі класними керівниками стали військовий-чеченець і студентка фейкового університету, який рашисти відкрили на базі захоплених мелітопольських вишів», – стверджує Федоров.

Він також додав, що понад 90% освітян у Мелітополі не пішли на співпрацю з окупаційними військами.

З огляду на російську окупацію Мелітополя та бойові дії Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити інформацію з незалежних джерел.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Російська влада оголосила про анексію територій чотирьох українських областей, включаючи Запорізької, наприкінці вересня. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.