Окупанти збирають «масовку»: мер Мелітополя попередив про можливі провокації з метою звинувачення ЗСУ

Російська війська готують в окупованому Мелітополі провокації, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону 23 жовтня.

«Сьогодні, 23 жовтня, Мелітополь відзначає День визволення міста від фашистських загарбників. Кожного року в цю дати ми шанували наших ветеранів, але сьогодні окупанти намагаються зробити провокацію в місті», – сказав Федоров.

За його інформацією, на 16:00 російські окупанти збирають «масовку» на центральній площі міста, заводять людей і збираються здійснити провокацію, аби потім звинуватити Сили спротиву, бійців ЗСУ.

«Цивільне населення для нас завжди є пріоритетом, і точно ніхто не збирається піддавати небезпеці мирних людей», – додав мер.

Він закликав містян бути вкрай пильними, уникати місць скупчення людей, не підходити до російських військових і їхньої техніки та не брати участь у сумнівних заходах окупантів.

Перевірити ці дані з інших джерел неможливо.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Російська влада оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку, наприкінці вересня. Україна і Захід засудили цю спробу анексії. Невдовзі російські військові відступили з півночі області.