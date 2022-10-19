«Лікарні та морги переповнені військовими РФ». Як працює медицина в окупації?

Як працюють лікарні на окупованій частині півдня України? Чи переповнені вони пораненими російськими військовими? Чи можуть жителі окупованого регіону отримувати необхідну медичну допомогу, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Лікарні на окупованих територіях України переповнені пораненими російськими військовими . Про це 15 жовтня у ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, така ситуація спостерігається у місті Токмак Запорізької області. За інформацією від місцевих жителів, цивільне населення в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць, розповіли у Генштабі.

. Про це 15 жовтня у ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, така ситуація спостерігається у місті Токмак Запорізької області. За інформацією від місцевих жителів, цивільне населення в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць, розповіли у Генштабі. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію Росії, смертність серед них перевищує 50%, йдеться у зведенні.

Мелітополь: «мертвих солдатів завозять «Уралами»

Мер Мелітополя Іван Федоров 15 жовтня у своєму телеграм-каналі також повідомив про те, що в окупованому Токмаку місцевих жителів позбавили можливості отримувати екстрену і планову медичну допомогу, оскільки лікарня переповнена пораненими російськими військовими. За інформацією посадовця, 14 жовтня до мелітопольського моргу привезли «Урал» з тілами ліквідованих росіян.

Раніше, 13 жовтня, Федоров в ефірі національного телемарафону розповів про те, що у Мелітопольському районі лікарні здебільшого закриті.

За даними мера, з міста виїхало понад 50% лікарів. Крім того, Федоров повідомив, що з початку окупації окупанти не постачали до лікарень медикаменти, а місяць тому вони заблокували доставлення ліків із Запоріжжя. За декілька тижнів у Мелітополі закінчаться рідкісні препарати, каже Федоров.

Мер Мелітополя розповів, що, за його інформацією, жоден лікар із тих, хто залишився в місті, не пішов працювати до російського військового шпиталю. Також Федоров розповів, що два тижні тому окупанти почали агітувати жителів Мелітополя здавати донорську кров. Її збирають для поранених російських військових, каже мер.

Втім, жителі відмовляються, тож російські окупаційні сили примушують здавати кров працівників комунальних підприємств, стверджує Федоров.

«Накинули оком на медичне обладнання»

Начальник Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що у місцевій багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування минулого тижня перебувало понад 50 цивільних пацієнтів.

«Ми спілкуємося з Токмацькою лікарнею інтенсивного лікування. По звіту БЛІЛ минулого тижня у лікарні знаходилося 54 хворих з Токмацької громади й інших територій. Решта лікарень другого рівня в тому регіоні не працюють, тому Токмацька приймає хворих», – повідомив Чуб.



Лікарів у цьому медичному закладі вистачає, каже очільник військової адміністрації Токмака.

У Токмаку працює до 40 лікарів плюс середній, молодший персонал, є 4 анестезіологи, 4 гінекологи, пологове відділення працює, хірургія працює

«На сьогодні працює до 40 лікарів плюс середній, молодший персонал, є 4 анестезіологи, 4 гінекологи, пологове відділення працює, хірургія працює. Медикаментами ми перед цим запаслися, іноді передаємо інсуліни по тих категоріях, назвах, які саме потрібні для хворих нашої території», – зазначив Чуб.



За його словами, ситуація у первинній ланці медичної допомоги відрізняється.

«Лікарі-терапевти майже всі повиїжджали й у нас є підозра, що керівництво Токмацької ПМСД (первинної медико-санітарної допомоги – ред.), зараз це теж уточняється, перевіряється, почало співпрацювати з окупантами», – припустив Чуб.

Можливості передавати ліки до окупованого Токмака зараз немає, тому місцевому населенню доводиться купувати російські медикаменти.

Ліки, які везуть приватним образом в маленьких пакетиках особисто для якогось пацієнта чи родича, вони викидаються, вони не передаються

«Ліки в Токмаку в аптеках є, але вони російського виробництва, бо у Василівці на блокпосту всі наші ліки, які передаються на тимчасово окуповані території, викидаються, забираються, конфіскуються. Навіть ті ліки, які везуть приватним образом в маленьких пакетиках особисто для якогось пацієнта чи родича, вони викидаються, вони не передаються останнім часом. Це дуже прикро, ми не можемо передавати ліки на тимчасово окуповану територію», – повідомив Чуб.

Він припускає, що російські окупаційні сили можуть привласнити собі обладнання, яке залишилося в лікарнях Токмаку.

«Коли приїжджав, так би мовити, пензенський губернатор, хотів «допомагати» нам і про установлене медичне обладнання хвалився, що вони завезли. Ми знаємо, що ці установки МРТ вже працювали, стояли в Токмаку, ми ними користувалися і вони допомагали нашим хворим. Вони вже переписують, обліковують те обладнання, яке можна буде вивезти, захопити», – сказав посадовець.

Чуб додав, що морги в Токмаку також перебувають під контролем окупантів. Тому він радить містянам отримувати всі необхідні довідки через відповідні служби у Запоріжжі.

«Немовлят реєструють росіянами»

Днями «Новини Приазовʼя» поспілкувалися з деякими жителями окупованої частини Запорізької області, які виїхали на підконтрольну владі Україні територію. Вони розповіли про медичну сферу у своїх населених пунктах.

«В мене робота знаходиться біля лікарні, я дивлюся, що там постійно військових обслуговують, більша частина. Уся лікарня забита їхніми пораненими», – розповів житель Мелітополя.

Амбулаторія практично розбита, пограбована, медикаментів немає

«У нас медичного обслуговування як такого не було. Обслуговування було військове, тобто при пораненні. Якщо серйозне поранення, то відправляли в Токмак, там вже надавали більш кваліфіковану допомогу. Цивільним надавали допомогу військові, тому що у нас ні фельдшера, нічого не було. Амбулаторія практично розбита, пограбована, медикаментів немає. Гуманітаркою приходили там якісь таблетки», – поділився житель с. Нестерянка Оріхівського району.



Одна з жительок с. Чкалово на Запоріжжі повідомила, що в їхньому селі є фельдшер, але вона не може надавати допомогу людям.

«Є фельдшер, яка нікому вже нічого не винна. Вона не підписала договір з російською владою, але пішла від української. Вона не може надати допомогу, тому що в неї немає ліків. Працюючого лікаря ніякого немає», – каже жінка.

Викликають з дому доктора, яка може прийняти пологи. Вона приймає пологи та йде

Ще одна жителька цього села повідомила, як працює пологовий будинок у селищі Веселе Мелітопольського району. Вона стверджує, що новонароджених оформлюють, як громадян РФ у Ростовській області.

«Коли приїжджає породілля в пологовий, викликають з дому доктора, яка може прийняти пологи. Вона приймає пологи та йде. У лікарні вони приїжджають і дають виписку, що ти народжуєш на російській території. Дітей оформлюють у Ростовській області. Раніше казали, що будуть у Криму реєструвати, а тепер сказали, що ні в Ростові», – розповіла жінка.

Херсон: «ситуація критична»

Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова розповіла «Новинам Приазовʼя», що ситуація в медичній сфері критична. За її словами, не вистачає ні персоналу, ні препаратів.

Залишилися одиниці кваліфікованих хірургів у Херсоні. Лікарів багато виїхало, медичного персоналу не вистачає

«Ситуація патова, напружена. Немає ліків для онкохворих, немає ліків для людей з цукровим діабетом, якщо треба хімієтерапію, з цим є проблема, якщо оперуватися, то як далі лікуватися. Був випадок у хлопчика 19 років аварія була, відкритий перелом, то знайти ліки було дуже складно. Тим паче ставити спицю, імплант. Взагалі це, по-перше, космічні ціни, немає можливості, а якщо замовляти, то треба чекати й невідомо, чи прибуде ця запчастина. Залишилися одиниці кваліфікованих хірургів у Херсоні. Лікарів багато виїхало, медичного персоналу не вистачає», – повідомила посадовиця.

Очільниця військової адміністрації Херсона зазначила, що у місті є лікарні, які працюють для цивільного населення, але є й такі, в яких окупанти розміщують своїх військових.

«Розгорнули польовий госпіталь»

Міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук розповів, що основна частина лікарів, які працювали в місті, виїхали з окупації. Ті, хто залишилися – надають допомогу місцевому населенню.

«Лікарі працюють, адже вони всі розуміють, що хто залишився повинен допомагати людям, які в окупації, бо на жаль хворіють усі. Тим паче у нас лікарня була ковідна, ковід знову зараз пішов і у нас проблеми з цим. На самому початку військових дій до території нашої громади привезли двох поранених російських солдатів, їх потім росіяни забрали та відтоді до нас до лікарні особливо нікого не привозили», – запевнив мер Олешок.

Посадовець розповів, в яких умовах зараз працюють лікарі у місцевих медичних закладах.

«Ті, що залишились, працюють, зарплату ми їм виплачуємо. Так сталося, що їм зарплату зараз виплачує і російська, скажімо так, «влада». Згідно з Женевською конвенцією росіяни повинні це робити тому, що мають працювати лікарі, бо на території залишилось чимало цивільних жителів і їх треба лікувати. Медикаменти в нас є, ми ще до початку року все закупили, все в нас було, хоча є інформація, що потім вони теж завезли медикаменти. В цілому вони не бачать нашу реформу медичну, яка проводилася в Україні, вони відновлюють старе», – зазначив Рищук.

За його інформацією, для лікування російських військових окупанти розгорнули польовий госпіталь.

Зробили польовий госпіталь, звозять усіх поранених і вбитих російських солдатів сюди. Вони в наші лікарні не завозяться

«Ось буквально на днях вночі був прильот HIMARS на один з об'єктів, потім привезли поранених. Але їх зранку привезли, а вночі забрали. По тій інформації, що я маю, десь зробили польовий госпіталь, звозять усіх поранених і вбитих російських солдатів сюди. Вони в наші лікарні не завозяться», – повідомив посадовець.

Міський голова зазначив, що лікарів із Росії в Олешках немає. Втім, окупаційні сили втручаються у роботу лікарень.

«На жаль, на днях у нас була історія, вони прийшли, перерили в нас лікарню, забрали всі наркотичні препарати, які були, по державній програмі нам їх видавали для населення, для знеболення. Забрали все, дуже погрожували, що на наркологів заведуть кримінальні справи, забрали в нарколога автомобіль. Тобто проблеми з цим є. Час від часу приходять з автоматами, ходять по лікарні, лякають наших лікарів», – повідомив мер.

«Завезли лікарів з Рязані»

Російські окупаційні сили у червні призначили так звану «директорку» Новокаховської центральної міської лікарні. Нею стала жителька Одеси Катерина Грибовська, яка раніше працювала в Одеській обласній психіатричній лікарні №2. 15 жовтня Депутат Держдуми Росії Ігор Костюкевич відвідав Новокаховську центральну міську лікарню та нагородив Грибовську відзнакою, яка називається «Команда Путіна».

Генеральна директорка Центральної міської лікарні Нової Каховки Наталя Гончарова у коментарі «Новинам Приазов’я» розповіла, як російські окупаційні сили «усунули» її з посади та призначили Грибовську.

«Розпорядженням «військової адміністрації» 6 червня 2022 року Грибовська Катерина була призначена в.о. директора департаменту Каховського району. Потім це розпорядження було змінено, коли була зустріч завідувачів відділень, я також була присутня на цій зустрічі», – каже Гончарова.

«Вже був новий директор департаменту Херсонської області, вручили наказ про призначення її головним лікарем. Звісно, що обіцяли і завезти апаратуру, і світле майбутнє, загалом сказали, що у вас є унікальна можливість отримати всю необхідну апаратуру, на що відповіли, що вся необхідна апаратура у нас є», – згадала Гончарова.

Центральна лікарня Нової Каховки зараз обслуговує, як російських військових, так і місцевих жителів, каже лікарка.

«Новокаховська лікарня зайнята окупантами. Стосовно надання цивільним людям, вона (медична допомога – ред.) надається. Тому, що всі відділення працюють. Є ситуації, коли повиїжджали лікарі та молодший медперсонал, але ті працівники, які залишилися надають допомогу. Дитяче відділення – це єдине відділення, яке приймає дітей з Генічеська, Новотроїцького, Горностаївки, Каховки, Чаплинки. Тобто усіх діточок везуть саме в нашу новокаховську лікарню», – розповіла гендиректорка.

Для лікування російських військових до новокаховської лікарні завезли персонал із російської Рязані. Місцеві лікарі працюють лише з цивільним населенням, зазначила Гончарова. Також вона повідомила, що частина обладнання, яке було в лікарні до окупації, вже вивезене звідти.



Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.