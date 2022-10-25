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«Пропагандисти Кремля невдало покурили» – міський голова Мелітополя про вибух у місті

Агітаційні плакати в Мелітополі під час спроби анексії частини Запорізької області, кінець вересня 2022 року

В окупованому Мелітополі Запорізької області зранку 25 жовтня пролунав вибух біля будівлі, з якої ретранслюються російські засоби інформації, повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Пропагандисти Кремля невдало покурили біля відділення ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького. За попередніми даними біля приміщення, в якому ведеться ретрансляція росЗМІ, вибухнуло авто», – написав чиновник у телеграмі.

За повідомленнями російських ЗМІ, саморобний вибуховий пристрій, закладений в автомобіль, спрацював біля будівлі телекомпанії «ЗаТВ». У будівлі вибиті вікна, пошкоджене обладнання. Унаслідок вибуху поранені щонайменше пʼять людей.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Російська влада оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку, наприкінці вересня. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.

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