ОВА: на Київщині продовжуються більш «жорсткі й тривалі» вимкнення електрики

Ситуація з електропостачанням на Київщині досі залишається напруженою, говорити про стабілізацію системи зарано, заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.



«Ситуація досі залишається напруженою, і говорити про стабілізацію системи, на жаль, зарано. В області продовжуються вимкнення електропостачання. Більш жорсткі й тривалі, аніж раніше», – написав він у телеграмі.

Голова Київської ОВА вкотре закликав споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку із 06:00 до 11:00 та ввечері із 17:00 до 23:00.



У компанії «ДТЕК Київські електромережі» нагадали, що задля недопущення повного знеструмлення Києва та центральних регіонів України, компанія «Укренерго» вводить «безпрецедентні екстрені обмеження».

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Найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення, попереджають у ДТЕК.

«Компанія працює над підготовкою нових, більш зручних графіків, які будуть враховувати поточний стан енергосистеми. Вони будуть оприлюднені на початку наступного тижня», – повідомила компанія в фейсбуці.

У ніч на 27 жовтня російські війська знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури. Як повідомили в «ДТЕК Київські енергомережі», внаслідок цього в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, було запроваджено екстрені обмеження.

Влада Київщини попередила про можливе екстрене вимкнення електрики на невизначений термін.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів». Після того російські атаки по українських об'єктах інфраструктури неодноразово повторювалися.