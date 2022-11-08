Україна розпочала сезон відбору газу з підземних сховищ

Україна офіційно розпочала сезон відбору природного газу зі своїх підземних сховищ, повідомив голова оператора «Укртрансгаз» Сергій Перелома у фейсбуці.

«Наразі відбір лише на одній підземці. Обрали її не випадково: це ПСГ є максимально маневреним та «гнучким» у регулюванні режимів. Для періоду між змінами режимів такі характеристики особливо цінні. Відбираємо самопливом – це дозволяє економити газ на технічні витрати», – написав він.

Перелома зазначив, що початок сезону відбору з ПСГ є найпізнішим за останнє десятиліття. Це пов’язано зі сприятливими погодними умовами, активним закачуванням газу нерезидентами у жовтні та загальним скороченням рівня енергоспоживання в Україні.

«Можемо сказати, що система успішно пройшла сезон закачування і готова до проходження опалювального сезону. Ми розуміємо, що перед нами постають непрості виклики та найважча зима в історії незалежної України. Однак до роботи, як завжди, готові та зробимо все, що від нас залежить, щоб у будинках, притулках, лікарнях, школах та садах України було тепло», – додав Перелома.

Як заявив на засіданні уряду його голова Денис Шмигаль, відносно м’яка осінь та економія енергоресурсів дозволяє наразі закачувати газу більше, ніж його відбирають із газосховищ. Прем’єр каже, що також на складах ТЕС і ТЕЦ зберігається 1,5 млн тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси. Денис Шмигаль наголосив, що ресурсів для проходження зимового періоду накопичено достатньо.

За даними НАК «Нафтогаз України», запаси газу в ПСГ України на початок листопада сягнули 14,7 млрд кубометрів.