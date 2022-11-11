Ситуація на кордоні з Білоруссю «контрольована», але ЗСУ «готові до будь-якого розвитку подій» – прикордонники

Ситуація на кордоні з Білоруссю «залишається контрольованою», але українські військові «готові до будь-якого розвитку подій», заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Якщо говорити безпосередньо про лінію кордону з Білоруссю, то, на щастя, вона залишається контрольованою. Наразі ми не відмічаємо змін у характері дій, у кількісному складі тих підрозділів збройних сил Білорусі, які перебувають на кордоні з нашою країною. Зі свого боку, звісно, ми ніколи не виключали можливості подальшого загострення ситуації на цьому напрямку... Усі наші воїни готові дати гідну відсіч, якщо вторгнення відбудеться з цього напрямку», – наголосив Демченко.

Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії. Зокрема, 10 листопада влада Чернігівщини повідомила про високу небезпеку у її прикордонних громадахчерез це.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

За співучасть у війні, яку розв’язала Росія, проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції.

Протягом жовтня Росія перекинула до Білорусі залізницею військову техніку, майно і солдатів, вказавши, що таким чином РФ продовжує використовувати Білорусь для завдання ударів по території України.

Олександр Лукашенко, фактичний лідер Білорусі, раніше заявив, що біля українського кордону буде розгорнуте регіональне угруповання військ. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

Водночас українська розвідка стверджує, що Лукашенко не впевнений, що білоруси готові підтримати можливу участь Білорусі у війні проти України.