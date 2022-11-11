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Макрон українською мовою привітав херсонців зі звільненням міста

Президент України Володимир Зеленський (л) і його французький колега Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон привітав громадян України з відновленням контролю над Херсоном. Свій твіт французький лідер написав українською мовою.

«Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме українців та українок», – відзначив Макрон.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.

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