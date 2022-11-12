Подоляк про звільнення Херсона: «русский мир» помер, його ненавидять

Жителі Херсона радіють звільненню міста від російських окупантів та тепло зустрічають бійців ЗСУ, а це означає, що плани РФ про так званий «русский мир» не здійснилися, повідомив радник керівник Офісу президента Михайло Подоляк у твітері.

Він порівняв, як місцеві жителі Херсона із протестами у лютому нинішнього року «зустрічали» російських окупантів, і як зараз вони радіють українським військовим. Він наголосив, що реакція українців «говорить сама за себе».

«Русский мир як експансія варварської культури, масових убивств, ненависті та брехні – помер. Його ненавидять», – зазначив він.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.