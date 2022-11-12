«Ми продовжуємо просуватися»: Гуменюк розповіла про ситуацію на Херсонщині

ЗСУ продовжують рухатися вперед на Херсонщині, а також закріплюватися на позиціях. Крім того, бійці ЗСУ збирають трофейну техніку росіян та беруть у полон окупантів, повідомила під час телемарафону очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

«Ми продовжуємо просуватися і в тому числі зачищати території, закріплюватися на позиціях, які зайняли й на нових теж», – сказала Гуменюк.

За її словами, варто розуміти, що ворога ще багато залишається на правому березі Дніпра.

«Також ми намагаємося знаходити тих, кого «забули» спеціально чи випадково, тому що при тій «евакуації», яку вони собі влаштували перше і друге можливо. Поповнюємо обмінний фонд і трошки російського ленд-лізу. Продовжуємо роботу і по звільненню населених пунктів. Думаю, що до вечора будуть гарні новини», – анонсувала Гуменюк.

Також вона повідомила про те, що триває підрахунок «трофеїв», до складу яких увійшли артилерійські системи, бронетехніка і танки.

«Все це ми скомпонуємо і повертатимемо ворогу вже у вигляді ударів», - зазначила Гуменюк.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.