У ЗСУ спрогнозували, коли армія РФ може завдати нового масованого удару по Україні

Війська РФ можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту G20, який відбудеться на Балі 15-16 листопада, повідомив спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Всі ж події насуваються... і саміт «двадцятки». Вони дуже люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації», – заявив Ігнат.

За його словами, хоча війська РФ й надалі продовжують накопичувати зброю, в тому числі й ракети, вони вже значно вичерпали свої запаси.

«Ті ракети, які були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складали, підвозили, розміщували... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться», – пояснив він.

Також Ігнат наголосив, що армія РФ не може собі дозволити часто випускати по Україні такі самі залпи, як, наприклад, 10 жовтня. Тому російські військові накопичують певний запас, аби у певний момент завдати удару.

Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.