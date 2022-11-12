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У ЗСУ спрогнозували, коли армія РФ може завдати нового масованого удару по Україні

На Чернігівщині 19 жовтня 2022 року палають уламки російської ракети, збитої українською ППО (ілюстраційне фото)

Війська РФ можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту G20, який відбудеться на Балі 15-16 листопада, повідомив спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Всі ж події насуваються... і саміт «двадцятки». Вони дуже люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації», – заявив Ігнат.

За його словами, хоча війська РФ й надалі продовжують накопичувати зброю, в тому числі й ракети, вони вже значно вичерпали свої запаси.

«Ті ракети, які були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складали, підвозили, розміщували... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться», – пояснив він.

Також Ігнат наголосив, що армія РФ не може собі дозволити часто випускати по Україні такі самі залпи, як, наприклад, 10 жовтня. Тому російські військові накопичують певний запас, аби у певний момент завдати удару.

Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.

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