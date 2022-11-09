Путін не їхатиме на саміт G20 – Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін не буде присутній на саміті G20 в Індонезії 15-16 листопада. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназвані джерела, знайомі із плануванням.

За даними видання, замість Путіна на саміт Росія відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Речники Міністерства закордонних справ і Кремля наразі не відповіли на запити про коментарі.

Bloomberg вказує, що Кремль прагне захистити Путіна від «потенційної напруженості на високому рівні», також був ризик, що російського президента уникатимуть європейські лідери.

Кремль до цього часу зберігає інтригу – чи братиме Путін участь в саміті G20. Напередодні його речник російського президента заявив, що Путін ухвалить рішення щодо участі в саміті G20 до кінця цього тижня.

Президент Індонезії Джоко Відодо в серпні заявив, що Володимир Путін має намір особисто взяти участь у саміті країн G20. Натомість Україна заявляла, що її участь в саміті «Великої Двадцятки» залежить від того, чи буде там лідер Росії.

8 листопада речник українського президента заявив, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті «Групи 20», ймовірно, в онлайн-форматі.

Саміт має відбутися на Балі 15-16 листопада.