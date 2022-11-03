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Україна не братиме участі в G20, якщо там буде Путін – Зеленський

Голова держави зазначив, що українська делегація все ще запрошена на саміт

Участь України в саміті «Великої Двадцятки» залежить від того, чи буде там лідер Росії – про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Греції Катериною Сакелларопулу 3 листопада.

«Позиція моя особисто і позиція України була в тому, що якщо лідер Російської Федерації буде брати участь у саміті, Україна не буде», – заявив він.

Водночас голова держави зазначив, що українська делегація все ще запрошена на саміт.

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«Побачимо. Кілька днів залишилося», – додав Зеленський.

Раніше 3 листопада президент України повідомив, що провів розмову із Джоко Відодо – президентом Індонезії, яка прийматиме саміт G20 цього року.

За його словами, розмова стосувалася, в тому числі, підготовки до саміту.

Президент Індонезії Джоко Відодо в серпні заявив, що Володимир Путін має намір особисто взяти участь у саміті країн G20. Саміт має відбутися на Балі 15-16 листопада.

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