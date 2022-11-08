Зеленський візьме участь у саміті G20 – речник

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня візьме участь у саміті «Групи 20» найбільших економік світу (G20), повідомив 8 листопада «Суспільному» його речник.

«В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу», – сказав Сергій Никифоров.

Він додав, що, ймовірно, це буде онлайн-формат.

Минулого тижня Зеленський заявляв, що не братиме участі в саміті G20, якщо там буде президент Росії Володимир Путін. Чи змінив свою позицію Зеленський, його речник не повідомив.

Президент Індонезії Джоко Відодо в серпні заявив, що Володимир Путін має намір особисто взяти участь у саміті країн G20. Саміт має відбутися на Балі 15-16 листопада.