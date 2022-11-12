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Генштаб ЗСУ: до Херсона повернулась українська влада, армія РФ укріплює оборону на лівому березі Дніпра

Український військовий у звільненому місті Снігурівці Миколаївської області, яке розташоване 50 кілометрів від Херсону, 10 листопада 2022 року

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що у звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи сил оборони проводять стабілізаційні заходи.

«Також до Херсона повернулись та розпочали там роботу представники обласної військової адміністрації. Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Водночас, продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що на тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів.

«У населеному пункті Генічеськ введено «сухий закон», а окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування», – розповіли українські військові.

Підтвердити ці дані з інших джерел в умовах війни не є можливим.

Триває двісті шістдесят друга доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.

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