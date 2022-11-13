Російські військові скаржаться на великі втрати під Херсоном ‒ ГУР Міноборони

Російські військові, які зараз перебувають на Херсонщині, скаржаться на великі втрати техніки та особового складу, а також на постійне вогневе ураження зі сторони позицій ЗСУ, йдеться в розмові окупантів, яку вдалося перехопити ГУР МО.

У записі окупант-танкіст із позивним «Турист» розповідає про великі втрати у російських військах на південному напрямку фронту.

«Ми під Херсоном стоїмо, тут щодня вантаж-200, вантаж-300... Нас тут лише два екіпажі... Ми тут щодня під мінометами. Квадрик над нами зависає, тут же міномети летять», – жаліється російський військовий під час телефонної розмови.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.