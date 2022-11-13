У районах розміщення підрозділів армії РФ у Білорусі посилюється соціальна напруга – Генштаб ЗСУ

За минулу добу 12 листопада під обстріли армії РФ потрапили понад 20 населених пунктів Запорізької, Черкаської, Харківської і Донецької областей, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

Відомо, що російські військові завдали чотири ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка у Донецькій області», – повідомляють у Генштабі.

За інформацією українських військових, у звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Війська РФ продовжують фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.

«У Брестській області Білорусі, особливо у районах, де розміщуються прибуваючі підрозділи збройних сил РФ, значно посилюється соціальна напруга. Зокрема місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Медики змушені відмовляти в обслуговуванні білоруським громадянам, які потребують лікування», – повідомляється у зведенні Генштабу.

Також відомо, що 12 листопада в Мелітополь прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих громадян РФ – вони скуповують їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв.

«Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 13 ударів. Під ураження потрапили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також п’ять позицій зенітних ракетних комплексів противника», – підсумували в Генштабі ЗСУ.

Підтвердити ці дані з інших джерел в умовах війни не є можливим.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.