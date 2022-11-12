Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

У Запоріжжі через нерозірвані касетні снаряди вирішили евакуювати людей у зоні ризику

У зоні можливої детонації розташовуються 6 житлових багатоквартирних будинків (фото ілюстративне)

В одному районі Запоріжжя зафіксовані нерозірвані касетні снаряди після атаки військ РФ в суботу.

«В зоні можливої детонації нерозірваних снарядів знаходяться 6 житлових багатоквартирних будинків. Ми вже розпочали евакуйовувати звідти людей. Частина мешканців виїхали самостійно, частину ми вивозимо муніципальним транспортом до найближчих ТІЦів. Там людей годують та за потреби надають їм медичну допомогу. Наразі заплановано, що тимчасова евакуація триватиме до завтра», – повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

Зараз будинки та прилегла до них територія – під наглядом співробітників Нацполіції, додав він.

12 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи. Влада повідомила, що відпрацювали по російських повітряних об’єктах українські сили протиповітряної оборони. Громадян попереджали, що уламки впали на вулиці одного з районів міста.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG