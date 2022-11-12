У Запоріжжі через нерозірвані касетні снаряди вирішили евакуювати людей у зоні ризику

В одному районі Запоріжжя зафіксовані нерозірвані касетні снаряди після атаки військ РФ в суботу.

«В зоні можливої детонації нерозірваних снарядів знаходяться 6 житлових багатоквартирних будинків. Ми вже розпочали евакуйовувати звідти людей. Частина мешканців виїхали самостійно, частину ми вивозимо муніципальним транспортом до найближчих ТІЦів. Там людей годують та за потреби надають їм медичну допомогу. Наразі заплановано, що тимчасова евакуація триватиме до завтра», – повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

Зараз будинки та прилегла до них територія – під наглядом співробітників Нацполіції, додав він.

12 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи. Влада повідомила, що відпрацювали по російських повітряних об’єктах українські сили протиповітряної оборони. Громадян попереджали, що уламки впали на вулиці одного з районів міста.