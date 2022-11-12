Вибухи у Запоріжжі. Влада каже, що спрацювали сили ППО

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив звуки вибухів у Запоріжжі в суботу роботою системи протиповітряної оборони.

«Десь з пів години тому у Запоріжжі пролунали вибухи. Це вдало спрацювали наші Сили протиповітряної оборони. Низький уклін нашим воїнам за захист», – написав Куртєв у Telegram.

За його словами, на вулицях одного з районів міста є уламки. Жителів попросили бути обережними.

Російські війська регулярно обстрілюють підконтрольну українській владі частину Запорізької області, Запоріжжя та його околиці.

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