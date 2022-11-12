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Новини | Суспільство

Вибухи у Запоріжжі. Влада каже, що спрацювали сили ППО

На вулицях одного з районів міста є уламки, попередила влада (фото ілюстраційне)

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив звуки вибухів у Запоріжжі в суботу роботою системи протиповітряної оборони.

«Десь з пів години тому у Запоріжжі пролунали вибухи. Це вдало спрацювали наші Сили протиповітряної оборони. Низький уклін нашим воїнам за захист», – написав Куртєв у Telegram.

За його словами, на вулицях одного з районів міста є уламки. Жителів попросили бути обережними.

Російські війська регулярно обстрілюють підконтрольну українській владі частину Запорізької області, Запоріжжя та його околиці.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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