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Новини | Суспільство

У Херсоні вводять комендантську годину

Раніше у місті запрацювала обласна та міська військові адміністрації, увійшли працівники поліції, СБУ, рятувальники. Тривають стабілізаційні заходи

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що у звільненому від російських військ місті вводиться комендантська година.

«Вимушені ввести з сьогоднішнього дня, з 17 години вечора до 8 години ранку комендантську годину. Відповідне розпорядження підписано начальником військової адміністрації міста Херсон. Хочу також попередити, що буде обмежена можливість виїзду з міста та в’їзду в місто до забезпечення заходів з розмінування», – зазначив Янушевич у Telegram.

Раніше у місті запрацювала обласна та міська військові адміністрації, увійшли працівники поліції, СБУ, рятувальники. Тривають стабілізаційні заходи.

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