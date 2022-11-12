Херсонщина: у Миловому підірвалося авто з цивільними, в окупованій Горностаївці – 2 загиблих через обстріли РФ

Російські війська в суботу з «Градів» обстріляли село в окупованому Каховському районі Херсонщини, є загиблі, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

«Жахливі новини з Горностаївки Каховського району. Російські окупанти з РСЗВ «Град» обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі обстріли загинули дві жінки і близько 10 будинків отримали пошкодження», – написав він у Telegram.

Голова ОВА вважає, що такими методами росіяни хочуть схилити жителів Горностаївки до так званої евакуації.

Тим часом на деокупованій частині Херсонської області підірвався автомобіль з цивільними на невідомому вибуховому пристрої.

«Під час виїзду із с.Милове Бериславського району автомобіль з цивільними підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждали жінка та двоє її дітей віком 9 та 14 років», – повідомила пресслужба поліції Херсонської області у фейсбуці.

Повідомляється, що потерпілі з різними травмами доставлені до Кривого Рогу в лікарню.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ встановили контроль над понад 60 населеними пунктами Херсонщини. Він нагадав, що після відходу з Херсона і правого берега Дніпра війська РФ залишили по собі міни і вибухонебезпечні предмети. У поліції 12 листопада повідомили, що один із саперів зазнав поранення під час розмінування адміністративної будівлі Херсона.