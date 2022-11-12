У Каховському районі Херсонщини окупаційні сили РФ оголосили про евакуацію своєї так званої «адміністрації»

Представники російської окупаційної адміністрації у Каховському районі Херсонської області залишають 15-кілометрову зону на лівому березі Дніпра. У поширеній заяві окупаційних сил йдеться, що так звана російська «адміністрація» є «об’єктом номер один для терористичних атак ЗСУ», а також що цей район стає «територією можливих бойових дій, де зараз з кожним днем стає дедалі більше військових».

12 листопада представник російської окупаційної «адміністрації» в Херсонській області Олександр Фомін повідомив, що «адміністративною столицею» Херсонської області після виведення російських військ із Херсона тимчасово стане Генічеськ.

Каховка розташована на лівому березі Дніпра, вище за течією Каховської ГЕС. 31 жовтня окупаційні сили Херсонської області оголосила про «примусову евакуацію» населених пунктів у 15-кілометровій зоні на лівому боці Дніпра, зокрема з Каховського району.

9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста Херсон та з правого берега Дніпра. Інститут вивчення війни повідомив, що, за даними з супутникових знімків, російські війська після виходу з Херсона зруйнували Антонівський, Залізничний, Дар’ївський мости та переправу через дамбу на Каховській ГЕС.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Зараз у місті тривають стабілізаційні заходи, запрацювала ОВА, зайшли силовики і рятувальники.