США: частина санкцій проти Росії залишиться чинною і після війни

Міністр фінансів США Джанет Єллен не виключає, що деякі санкції щодо Росії, запроваджені Сполученими Штатами, залишаться чинними і після завершення війни в Україні. Про це вона заявила 13 листопада в інтервʼю газеті The Wall Street Journal.

За словами Єллен, якщо буде укладена мирна угода, Сполучені Штати та їхні союзники проаналізують санкції, запроваджені проти Росії. Їхнє коригування вона назвала «можливим і, ймовірно, доречним». Проте, «з огляду на те, що сталося», деякі санкції можуть залишитися чинними.

При цьому Єллен, яка перебуває на саміті «Групи двадцяти» в Індонезії, вказала, що «з боку Росії насправді не було жодних спроб розпочати переговори з Україною на будь-яких умовах, прийнятних для України», тому поки що передчасно говорити про можливість мирних домовленостей.

США, країни ЄС, Велика Британія та інші країни запровадили проти Росії кілька раундів санкцій, починаючи з 2014 року, коли був анексований Крим. Найбільш жорсткі санкції запроваджені з лютого 2022 року, після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Наразі, зокрема, країни ЄС запровадили 8 пакетів санкцій. Союзники зазвичай синхронізують санкції, проте списки санкцій не повністю збігаються.

Останнім часом, на тлі успіхів України на фронті, все частіше йдуть розмови про можливі умови мирних переговорів з Росією і про те, чи могло б бути, наприклад, зняття санкцій частиною обговорень. У Вашингтоні вважають, що рішення про початок мирних переговорів має ухвалити Київ. Україна заявляє, що принципово не проти переговорів, але висуває умови, головна з яких – виведення російських військ із анексованих територій, включно з Кримом.