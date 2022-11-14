ISW: після відходу з Херсона Росія посилить наступ на Донеччині

Після виведення військ з правобережжя Херсонщини Росія посилить наступальні операції в Донецькій області, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Це пов'язано з тим, що разом із силами, виведеними із Херсонщини, прибудуть додаткові мобілізовані військовослужбовці.

«Українські сили в цьому районі опиняться у важких умовах, і Києву, ймовірно, доведеться відволікти війська для захисту від цих нових наступальних дій Росії. Росіяни навряд чи досягнуть значних операційних здобутків, незважаючи на свої поновлені зусилля, хоча вони, ймовірно, з часом зможуть взяти Бахмут величезною ціною», – йдеться у повідомленні.

У ISW додають, що українські сили продовжують досягати обмежених успіхів у Луганській області та, ймовірно, зможуть досягти більших успіхів, якщо їх посилять війська із Херсонщини.

Аналітики вважають, що припинення або тривале уповільнення бойових дій протягом наступних кількох місяців є дуже малоймовірним.

«Росіяни підкреслено не намагаються встановити та зміцнити оборонні позиції по всьому напрямку, а відновлюють наступальні дії в Донецькій області. Українці майже напевно продовжуватимуть свої контрнаступальні операції, які вже ведуться. Бойові дії, швидше за все, посиляться, ніж слабшають із зниженням температури», – йдеться у звіті.

«Будь-яка спроба припинення вогню чи припинення бойових дій у цей час була б переважно на користь Росії. Путін повинен бажати такого припинення вогню у власних інтересах. Він повинен усвідомити, що йому потрібно дати своїм силам час на відновлення та дати час резервістам інтегруватися у свої підрозділи... Тому той факт, що Путін продовжує підштовхувати своїх генералів до наступу за цих обставин, є серйозною помилкою з військової точки зору. Україна та її прибічники повинні скористатися помилкою Путіна, продовжуючи контрнаступ за обставин, набагато сприятливіших для Києва, ніж для Москви», – додають у Інституті вивчення війни.

Читайте також: ISW: втеча російських військ із Херсона підірвала довіру до Путіна та розпалює розкол у Кремлі

Херсон і частину області російські війська окупували на початку березня. 11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.