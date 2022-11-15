Більшість країн G20 рішуче засуджують війну в Україні – Reuters про проєкт декларації

У проекті декларації лідерів найбільших економік світу, об1єднаних у «Групу двадцяти» (G20), з якою агенція Reuters ознайомилося 15 листопада, йдеться, що «більшість» членів рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона посилює слабкість у світовій економіці.

Члени G20 також висловлюють глибоку стурбованість проблемами, які постають перед глобальною продовольчою безпекою через ескалацію напруженості. Закликають до необхідності збереження незалежності центрального банку з метою продовження зусиль зі стримування стрімкої інфляції, звертаються до кредиторів з проханням розділити справедливий тягар боргових проблем.

«Хоча G20 не є форумом для вирішення питань безпеки, ми визнаємо, що безпекові проблеми можуть мати значні наслідки для світової економіки», – йдеться в проекті декларації.

16-сторінковий документ ще має бути схвалений G20 за підсумками зустрічі, що проходить на Балі (Індонезія).

Раніше сьогодні перед делегатами саміту G20 виступив в режимі онлайн президент Володимир Зеленський.

Він представив пропозиції таких рішень для миру перед G20 і сказав, що Київ пропонує провідним державам світу бути співтворцями миру разом із Україною.

Серед пропозицій України, зокрема: радіаційна, ядерна, продовольча та енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни. Зеленський сказав, що більше не буде жодних «Мінськів-3».

Речник російського президента Дмитро Пєсков у відповідь на це сказав, що така заява Зеленського «підтверджує позицію Києва щодо небажання вести переговори».