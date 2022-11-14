Білий дім: під час зустрічі Байден і Сі Цзіньпін обговорювали війну в Україні

Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін у провели переговори на Балі, де відбувається саміт «Групи двадцяти». Серед іншого, обговорювалася ситуація в Україні.



«Лідери двох країн обмінялися думками щодо ключових регіональних і глобальних викликів. Президент Байден порушив питання жорстокої війни Росії проти України та безвідповідальних погроз Росії використання ядерної зброї», – повідомили в Білому домі.



За повідомленням, Байден і Сі Цзіньпін погодились з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися і ніколи не може бути виграна, а також наголосили на неприйнятності використання або загрози застосування ядерної зброї в Україні.



Окрім того, Байден пояснив, що Сполучені Штати продовжуватимуть активно конкурувати з КНР, але ця конкуренція не повинна перерости в конфлікт. Він наголосив, що Сполучені Штати та Китай повинні відповідально керувати конкуренцією та підтримувати відкриті лінії зв’язку.

Щодо Тайваню, за словами Байдена, політика єдиного Китаю не змінилася, Сполучені Штати виступають проти будь-яких односторонніх змін статус-кво будь-якою стороною, а світ зацікавлений у підтримці миру та стабільності в Тайванській протоці.

Як повідомляє китайська інформаційна агенція Xinhua, Сі Цзіньпін вказав, що поточний стан відносин Китаю та США не відповідає фундаментальним інтересам двох країн і не є тим, чого очікує міжнародна спільнота.



Він вважає, що Китай і Сполучені Штати повинні мати відчуття відповідальності за історію, за світ і за людей, налагодити відносини в правильному руслі та «повернути їх назад на шлях здорового та стабільного зростання на користь двох країн і світу в цілому».

Байден прибув на Балі ввечері 13 листопада, китайський лідер – уранці 14 листопада.

Китай заявляє про стратегічне партнерство з Росією і не засудив її за вторгнення в Україну, але, як зазначають західні ЗМІ, ретельно стежить за тим, щоб не постачати Росії техніку, яка могла б бути використана у війні, та уникає дій, які могли б призвести до запровадження санкцій проти китайських компаній.