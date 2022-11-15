Кремль відреагував на заяву Зеленського щодо «Мінська-3»

Кремль відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що «Мінська-3» не буде.

«Заява Зеленського про те, що жодного «Мінська-3» не буде, підтверджує позицію Києва щодо небажання вести переговори», – заявив в коментарі агенції «РИА новости» речник російського президента Дмитро Пєсков.

«Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю»

15 листопада Володимир Зеленський в онлайн-виступі перед учасниками саміту G20 заявив, що Україна має «формулу миру» і на формати на кшталт «Мінська» більше не пристане.

«І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації. Не буде жодних «Мінськів-3», які Росія порушить одразу ж після укладання», – сказав президент.

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України, до складу якої входили представники України, ОБСЄ та Росії, була створена вперше в 2014 році, після початку російської агресії в Криму та на сході України. Контактна група приймала рішення про двостороннє припинення вогню, проте ці домовленості порушувалися. «Мінськ-1» був, коли в Іловайську оточили українські війська, «Мінськ-2» – на тлі окупації Дебальцевого.

У лютому 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення до України. За кілька днів до цього російська делегація відмовилася від участі в засіданнях ТКГ.

Президент України Володимир Зеленський у вересні скасував дію низки документів, які стосувалися створення та роботи делегації України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України.