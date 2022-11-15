«Не дамо Росії перечекати. Не буде жодних «Мінськів-3» – Зеленський на G20

Президент Володимир Зеленський в онлайн-виступі перед учасниками саміту «Групи двадцяти» (G20), що проходить в Індонезії, заявив, що Україна має «формулу миру» і на формати на кшталт «Мінська» більше не пристане.

«Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації. Не буде жодних «Мінськів-3», які Росія порушить одразу ж після укладання. Є українська формула миру. Миру для України, Європи та світу. І є набір рішень, які можна реалізувати, щоб дійсно гарантувати мир», – вважає президент.

Він представив пропозиції таких рішень перед G20 і сказав, що Київ пропонує провідним державам світу бути співтворцями миру разом із Україною:

Серед пропозицій України, зокрема:

1. Радіаційна та ядерна безпека;

2. Продовольча безпека;

3. Енергетична безпека;

4. Звільнення всіх полонених і депортованих;

5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

6. Виведення російських військ і припинення бойових дій;

7. Повернення справедливості;

8. Протидія екоциду;

9. Недопущення ескалації;

10. Фіксація закінчення війни.

14 листопада у Верховній Раді запропонували ухвалити звернення до держав G20 щодо виключення Росії зі складу цієї групи. Група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком зареєструвала відповідний проєкт постанови №8203.

У зверненні державам G20 пропонують виключити Росію зі свого складу «як таку, що не відповідає цілям і принципам G20», а також засудити дії РФ, спрямовані на знищення України, геноцид українського народу, дестабілізацію енергетичної системи та продовольчої безпеки держав світу.

Щорічний саміт «Групи двадцяти» (G20) офіційно розпочинається 15 листопада.

Російський президент Володимир Путін не братиме участі в саміті. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив це рішення Путіна «необхідністю його перебування в Росії». Росію на саміті представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.