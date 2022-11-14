У Раді пропонують закликати G20 виключити зі свого складу Росію

У Верховній Раді пропонують ухвалити звернення до держав G20 щодо виключення РФ зі складу цієї групи.

Група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком зареєструвала відповідний проєкт постанови №8203.

У зверненні державам G20 пропонують виключити Росію зі свого складу «як таку, що не відповідає цілям і принципам G20», а також засудити дії РФ, спрямовані на знищення України, геноцид українського народу, дестабілізацію енергетичної системи та продовольчої безпеки держав світу.

Також депутати закликають посилити санкційний тиск на Росію, щоб зупинити війну і глобальну світову кризу, створену державою-агресором.

У пояснювальній записці українські парламентарі роз'яснюють, що Верховна Рада звернулася до «Групи двадцяти» через її визначальну роль в «підтриманні сталого, збалансованого, інклюзивного зростання та розвитку світової економіки на благо всіх народів», а також з врахуванням того, що добробут держав світу напряму залежить від їх здатності підтримувати мир і безпеку на основі норм міжнародного права.

Щорічний саміт «Групи двадцяти» (G20) офіційно розпочинається 15 листопада.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про активну підготовку до саміту G20. Його звернення заплановане на вівторок, 15 листопада.

Російський президент Володимир Путін не братиме участі в саміті. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив це рішення Путіна «необхідністю його перебування в Росії». Росію на саміті представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.