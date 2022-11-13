Зеленський про саміт G20: дамо відповіді на питання, що зараз звучать

Президент України Володимир Зеленський повідомив про активну підготовку до саміту G20, який пройде в Індонезії 15-16 листопада.

«Вже дуже активно готуємося до важливого тижня для України – дипломатичного тижня. Відбудеться саміт «Групи двадцяти» в Індонезії, і наша позиція буде представлена. Дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді. Щоб їх чули всі наші люди, всі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський повідомив, що його звернення заплановане на вівторок, 15 листопада.

8 листопада речник українського президента заявив, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті «Групи 20», ймовірно, в онлайн-форматі.

Російський президент Володимир Путін не братиме участі в саміті. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив це рішення Путіна «необхідністю його перебування в Росії». Росію на саміті представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.