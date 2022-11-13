Канцлер Німеччини шкодує, що Путін не прийде на саміт G20

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що шкодує про рішення президента Росії Володимира Путіна не брати участі у саміті G20 на Балі наступного тижня, де йому довелося б зіткнутися з критикою війни, яку він розпочав в Україні.

«Було б добре, якби президент Путін поїхав на саміт G20. Але тоді йому довелося б піддати себе всім питанням і всій критиці, яка була сформульована багатьма країнами світу. Мабуть, тому його тут немає», – сказав Шольц у В'єтнамі 13 листопада, повідомляє агенція dpa.

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Раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін не приїде на саміт G20 і не братиме участі у відеоформаті. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив це рішення Путіна «необхідністю його перебування в Росії». Росію на саміті представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

У липні на конференції глав МЗС G20 на Балі Лавров опинився в ізоляції та покинув зустріч до її закінчення. У квітні під час виступу російських представників засідання G20 залишили міністри фінансів та голови центробанків низки західних країн. Багато тих, хто брав участь у зустрічі дистанційно, вимкнули відеокамери.

Президент України Володимир Зеленський заявив 3 листопада, що відмовиться від участі у саміті, якщо в ньому братиме участь Володимир Путін. Вже 8 листопада у Києві підтвердили, що Зеленський візьме участь у саміті «в якомусь форматі» – можливо, онлайн.