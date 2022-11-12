Євросоюз та Великобританія мають намір бойкотувати виступи російської делегації на саміті «Групи двадцяти» (G20), який пройде на Балі, в Індонезії 15-16 листопада, повідомила британська газета The Daily Telegraph.

Представник служби зовнішніх зв’язків ЄС заявив виданню, що міжнародне співтовариство таким чином хоче показати, що думає про «злочини та незаконні дії Росії».

Країни також закликатимуть Росію до припинення війни, зазначивши, що переговори мають відбуватися на умовах, прийнятних для України.

Раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін не приїде на саміт G20 і не братиме участі у відеоформаті. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив це рішення Путіна «необхідністю його перебування в Росії». Росію на саміті представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

У липні на конференції глав МЗС G20 на Балі Лавров опинився в ізоляції та покинув зустріч до її закінчення. У квітні під час виступу російських представників засідання G20 залишили міністри фінансів та голови центробанків низки західних країн. Багато тих, хто брав участь у зустрічі дистанційно, вимкнули відеокамери.

Президент України Володимир Зеленський заявив 3 листопада, що відмовиться від участі у саміті, якщо в ньому братиме участь Володимир Путін. Вже 8 листопада у Києві підтвердили, що Зеленський візьме участь у саміті «в якомусь форматі» – можливо, онлайн.