Зеленський анонсував своє звернення до учасників «саміту G19»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «за кілька годин» виступатиме зі зверненням до учасників «саміту G19», маючи на увазі саміт «Групи 20», який стартує в Індонезії.

«Вже за кілька годин говоритиму про це у своєму зверненні до учасників саміту... G19 в Індонезії. Це об’єднання дуже вагомих держав. І сьогодні, ще напередодні саміту, вже прозвучали вагомі заяви. Зокрема важливо, що Сполучені Штати та Китай разом відзначили неприпустимість будь-яких погроз застосування ядерної зброї. Всі розуміють, кому адресовані ці слова», – сказав голова держави у вечірньому відеозверненні.

14 листопада у Верховній Раді запропонували ухвалити звернення до держав G20 щодо виключення Росії зі складу цієї групи. Група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком зареєструвала відповідний проєкт постанови №8203.

У зверненні державам G20 пропонують виключити Росію зі свого складу «як таку, що не відповідає цілям і принципам G20», а також засудити дії РФ, спрямовані на знищення України, геноцид українського народу, дестабілізацію енергетичної системи та продовольчої безпеки держав світу.

Щорічний саміт «Групи двадцяти» (G20) офіційно розпочинається 15 листопада.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив про активну підготовку до саміту G20. Його звернення заплановане на 15 листопада.

Російський президент Володимир Путін не братиме участі в саміті. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив це рішення Путіна «необхідністю його перебування в Росії». Росію на саміті представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.